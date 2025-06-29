ALES/2 sınav giriş yerleri, 2025'in ikinci ALES sınavına kısa bir zaman kala sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2025-ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?





ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ A ÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/2 sınav yerlerin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.