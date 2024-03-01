ALES başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı 2024 hangi tarihte?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 2024 başvuru detayları merak ediliyor. Yılda üç kez yapılan ALES'in ilk sınavının başvuruları başladı. Peki, ALES başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı 2024 hangi tarihte?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/1 başvuruları Mart ayında başlayacak. Yüksek lisans ve doktora adaylarının gireceği ALES'in başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılıyor. Peki, ALES başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı 2024 hangi tarihte?
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/1 başvuruları 1 Mart'ta başlayacak. 2024 ALES/1 sınavı 21 Nisan'da yapılacak. Sonuçlar ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/1 BAŞVURU TARİHİ NE?
- ALES/1 başvuru: 01.03.2024- 11.03.2024
- ALES/2 başvuru: 03.06.2024- 12.06.2024
- ALES/3 başvuru : 01.10.2024- 09.10.2024
ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
ALES 2024 başvuru ücreti 490 TL olarak açıklandı.
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