Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 01.03.2024 - 13:22

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/1 başvuruları Mart ayında başlayacak. Yüksek lisans ve doktora adaylarının gireceği ALES'in başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılıyor. Peki, ALES başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı 2024 hangi tarihte?

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 başvuruları 1 Mart'ta başlayacak. 2024 ALES/1 sınavı 21 Nisan'da yapılacak. Sonuçlar ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/1 BAŞVURU TARİHİ NE?

ALES/1 başvuru: 01.03.2024- 11.03.2024

ALES/2 başvuru: 03.06.2024- 12.06.2024

ALES/3 başvuru : 01.10.2024- 09.10.2024

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ALES 2024 başvuru ücreti 490 TL olarak açıklandı.