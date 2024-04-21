ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün yapılacak sınav öncesinde sınava girecek yüksek lisans ve doktora adayları sınavın kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:31
ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Aynı yıl içerisinde üç kez yapılan ALES'in ilk sınavı yarın yapılacak. Yüksek lisans ve doktora adayları merak içerisinde ALES/1 başlangıç saatini ve ALES sınav saatini merak ediyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SAAT KAÇTA, BAŞLAYACAK? 

ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

ALES/1 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

150 dakika sürecek ALES,12.45'te sona erecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ALES sınav giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sorgulanıp çıkarılabilecek. ÖSYM AİS e-Devlet uzantısı üzerinden sisteme girilerek sınav giriş belgesi çıkarılabilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2024/1 sınavının sonuçları 10 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.


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