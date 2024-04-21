Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:31

Güncelleme: 21.04.2024 - 09:31

Aynı yıl içerisinde üç kez yapılan ALES'in ilk sınavı yarın yapılacak. Yüksek lisans ve doktora adayları merak içerisinde ALES/1 başlangıç saatini ve ALES sınav saatini merak ediyor. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SAAT KAÇTA, BAŞLAYACAK?

ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

ALES/1 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

150 dakika sürecek ALES,12.45'te sona erecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ALES sınav giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sorgulanıp çıkarılabilecek. ÖSYM AİS e-Devlet uzantısı üzerinden sisteme girilerek sınav giriş belgesi çıkarılabilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2024/1 sınavının sonuçları 10 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.