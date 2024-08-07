ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:10
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları henüz açıklanmadı. ALES/2 sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yazan bilgiye göre 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

ALES/3 başvuru işlemleri 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.


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