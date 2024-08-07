ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları henüz açıklanmadı. ALES/2 sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yazan bilgiye göre 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
ALES/3 BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?
ALES/3 başvuru işlemleri 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
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