AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı yayımladı mı?

Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 04.08.2024 - 16:38

AUZEF bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF telafi sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde toplam 3 oturumda gerçekleştirildi. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı yayınladı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak önceki dönemlere göz atıldığında bütünleme sınavı sonuçlarının 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın bitiminden sonra erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bütünleme sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacaktır. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.