ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı...

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:53

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:53

2023 ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların, bir yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES sınavının 3'üncüsü ilerleyen günlerde gerçekleşecek. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) bu yıl düzenlecek olan son sınavı kasım ayında gerçekleşecek.

Geri sayımın başlamasının ardından sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından bu yıl düzenlenen üçüncü ALES sınavına lisans üstü öğrenim görmek isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirecek. Adaylar sınav ücretini yatırmasının ardından başvurularını internet ortamında veya sınav başvuru merkezlerinde yapabilecek. Peki, ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ALES başvuru ekranı...

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES/3 Başvruları 29 Eylül tarihi itibariyle başladı. Başvurular 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES-3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek. Sınava geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 daha fazla ödeyecek.

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