ALES/3 geç başvuru ne zaman? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayamayan adaylar ise ALES geç başvuru gününü merak ediyor. Peki, ALES/3 geç başvuru ne zaman? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 geç başvuru ne zaman? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:47

Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı. Peki, ALES/3 geç başvuru ne zaman? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar? 

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihleri arasında alındı.

ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artırımlı ödenecek.

Buna göre ALES/3 geç başvuru ücreti 735 TL olacak.

2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.


Etiketler: #ales #başvuru #Geç Başvuru

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