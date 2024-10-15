Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:47

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:47

Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı. Peki, ALES/3 geç başvuru ne zaman? ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihleri arasında alındı.

ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artırımlı ödenecek.

Buna göre ALES/3 geç başvuru ücreti 735 TL olacak.

2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.