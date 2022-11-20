ALES/3 sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürüyor? ALES/3 Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 ALES/3 sınavı başladı. Sınava girmeye hazırlanan adaylar son kontrollerini yapıyor. Peki, 2022 ALES/3 sınavı kaç dakika sürecek? ALES/3 sınavı ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında başvuraları tamamlanan ALES/3 için beklenen gün geldi. 20 Kasım 2022'de gerçekleşecek olan sınav için adaylar heyecanlı.
ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ALES/3 sınavı 20 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
ALES/3 150 dakika sürüyor. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
ALES/3 SAAT KAÇTA BİTİYOR?
ALES/3 sınavı 12:45'te bitiyor.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3'ün yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav, 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde yayımlanacak.
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