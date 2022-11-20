ALES/3 sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürüyor? ALES/3 Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Kasım 2022 Pazar, 10:19

30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında başvuraları tamamlanan ALES/3 için beklenen gün geldi. 20 Kasım 2022'de gerçekleşecek olan sınav için adaylar heyecanlı.

ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ALES/3 sınavı 20 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

ALES/3 150 dakika sürüyor. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

ALES/3 SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ALES/3 sınavı 12:45'te bitiyor.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3'ün yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav, 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde yayımlanacak.