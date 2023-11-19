Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:28

ALES/3 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir? ALES/3 soruları ne zaman yayınlanacak?

ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle birlikte ALES/3 sonucunun da tarihi verilmişti. Ales/3 sınav sonuçları 5 Aralık 2023'de açıklanacak.

ALES/3 SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Ales/3 sınavı 19 Kasım saat 10.15'de başladı ve 12.45'te bitecek. Sınav süresinin bitmesi ile birlikte ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sorularının paylaşılması bekleniyor.

ALES/3 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.