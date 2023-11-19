ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir? ALES/3 soruları ne zaman yayınlanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Adaylar sınavın bitmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir? ALES/3 soruları ne zaman yayınlanacak?
ALES/3 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir? ALES/3 soruları ne zaman yayınlanacak?
ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM 2023 sınav takvimiyle birlikte ALES/3 sonucunun da tarihi verilmişti. Ales/3 sınav sonuçları 5 Aralık 2023'de açıklanacak.
ALES/3 SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ales/3 sınavı 19 Kasım saat 10.15'de başladı ve 12.45'te bitecek. Sınav süresinin bitmesi ile birlikte ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sorularının paylaşılması bekleniyor.
ALES/3 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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