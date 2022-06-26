Amasya devlet kız öğrenci yurdunda skandal 'ahlâk' duyurusu
Devlet yurdunda asansöre asılan duyuruda kızların erkekler ile yurt etrafında vedalaşmaması, kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri istendi.
Amasya’da devlete bağlı kız öğrenci yurdunda, asansör içine asılan bir duyuru öğrencilerin tepkisini çekti.
Amasya’da bulunan Hüsnüşah Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda, yurtta kalan öğrencilere yönelik dikkat çeken bir duyuru paylaşıldı. KRT’nin haberine göre, duyuruda yer alan maddelerde, kız öğrencilerden giyinip soyunurken perdenin kapalı olmasına özen göstermeleri, bahçeye iç çamaşırı ile inmemeleri, erkek arkadaşları ile yurt çevresine girmeden vedalaşmaları, yurda son giriş saatinde ise kesinlikle erkek arkadaşlarla vedalaşma yapılmaması istendi.
Yurt yönetimi bu kararları ‘toplumun genel ahlak kurallarını’ gözeterek aldığına işaret etti. Duyuruda bir kız öğrencinin erkek arkadaşı ile vedalaşmasının mahalledeki çocukların ahlakını bozacağına vurgu yapıldı. Duyurunun sonunda ise mahalle sakinlerinin şikâyetleri sonucu bu uyarıların yapıldığı paylaşıldı.
‘PAVYONDA GİBİ GİYİNİYORSUNUZ’
Yurtta kalan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci ise yurttaki kadın güvenlik görevlisinin geçmişte kızlara “Pavyonda gibi giyiniyorsunuz” dediğini aktardı.
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