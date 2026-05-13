Anabilim 2. Liseler Arası Tiyatro Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu!

İstanbul, genç sanatçıların yaratıcı potansiyeline tanıklık eden anlamlı bir festivale ev sahipliği yaptı. Anabilim Eğitim Kurumları tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Liseler Arası Tiyatro Festivali", sanatın birleştirici gücünü vurgulayan coşkulu bir ödül töreniyle sona erdi. İstanbul genelindeki pek çok liseden katılan öğrenciler, sergiledikleri performanslarla profesyonelleri aratmadı.

USTA İSİMLERE VE GENÇLERE ÖDÜL YAĞMURU

Oyuncu Nergis Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği gecede duygusal anlar yaşandı. Türk tiyatrosunun duayen ismi Aliye Uzunatağan’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edilirken; Mine Tüfekçioğlu, Seray Gözler ve Saydam Yeniay “Ustalara Saygı Ödülü”ne layık görüldü. Yeni jenerasyonun başarılı temsilcilerinden Melis İşiten ise “Gençlere İlham Ödülü”nü aldı.





"HEDEFİMİZ GELENEKSEL BİR FESTİVALE DÖNÜŞMEK"

Ödül töreninde konuşan Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, sanatın genç gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Aytaçlı, “Tiyatro; özgüven, ekip çalışması ve ifade becerisini geliştiren çok güçlü bir alan. Sahneye çıkan tüm öğrencileri cesaretleri için kutluyoruz. Bu festivalin lise tiyatrosuna ilham veren geleneksel bir organizasyona dönüşmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN İYİ OYUN: 39 BASAMAK

Genel Sanat Yönetmenliğini Cengiz Çevik’in üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; gecenin en prestijli ödülü olan “En İyi Oyun Ödülü”, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nin sahnelediği "39 Basamak" eserine gitti. Aynı oyunla Buse Kılınç ise “En İyi Yönetmen Ödülü”nü kazandı. Orhangazi Anadolu Lisesi’nin "Tahayyülden Temaşaya Çehov" oyunu ise “Övgüye Değer Oyun Ödülü”nün sahibi oldu.