Anadolu lisesinin binasının imam hatip lisesine devrine tepki

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:14

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:14

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan kentin köklü okullarında Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin kapatılarak, binanın tamamen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yerleştirileceği iddialarına veliler tepki gösterdi.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başında üç sınıflık “misafir” olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne taşınan yeni kurulan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin geçici olarak geldiği okula yerleşti. Kendi okulunda ek binaya mahkum edilen anadolu lisesinin kapatılması için bakanlık 2017 yılında da yazı gönderdi. Ancak veli ve öğrencilerin çabalarıyla okulun kapatılması engellendi. 2020 İzmir depreminde hasar gördüğü için yıkılan ve TOKİ tarafından yeniden yapılan okulun projesinde Vali Nevzat Ayaz adı yazmasına rağmen, anadolu lisesi ek binaya sıkıştırıldı.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi tarafından “Okulumuza Sahip Çıkıyoruz” başlıklı okul önünde basın açıklaması düzenlendi. Sloganlar atan grup adına basın açıklaması metnini Vali Nevzat ayaz Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Tülin Tunçlar okudu.

"KENDİ BİNAMIZDA BİZİ SIĞINTI KONUMUNA SOKMAK İSTİYORLAR"

Yaşanan süreci anlatan Tunçlar, “Okul arsası incelendiğinde görüleceği üzere yeni yapılan bina çok büyük olduğundan ve bahçesi olmadığından ek binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması mümkün görünmemektedir. Bu yerel idarecilerin bizleri susturmak, sindirmek istedikleri için, geçici, günü kurtarıcı bir söylemdir. Bizlere sözlü olarak yeni bina vaadinde bulunarak, halihazırda yapılan binamızı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesine tahsis edip, kendi binamızda bizi sığıntı, misafir konumuna sokmak istiyorlar. Bunu Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin idarecilerinin 'gelirseniz ancak öğlenci olursunuz' söylemlerinden ve yeni bina teslim edilmeden Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin tabelasını asması ve aboneliklerini almasına yetkili mercilerin ses çıkarmamasından anlıyoruz. Devletimizin tasarruf tedbirleri uyguladığı dönemde, zaten ikili eğitim verilen bir binada bulunan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin bize ait yeni binaya taşınması ve bizimle yine ikili eğitime devam etmesinin istenmesi taşınma masraflarının ödenmesi devleti zarara sokmaktadır. Bizler 45 kişilik sınıflarda eğitim verebiliyorsak, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin 15 kişilik sınıflarda eğitim vermesi de öğretmen giderlerini arttırdığı için yine devleti zarara sokmaktır. Bizim bir sınıf mevcudumuzun devlete maliyetinin 3 katı maliyet çıkarmaktadırlar” dedi.

"VALİ NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ KAPATILMAK İSTENMEKTEDİR"

Yapılacak yeni binanın anadolu lisesi olmasını istediklerini dile getiren Tunçlar, “Bizler bize ait olan 32 derslikli binaya tek başına geçmek istiyoruz, yerel idarecilerin sözlü beyanlarında vaadedilen, yıkılacak ek binanın yeniden yapılması, bahçesi olmayan bir yerde ve kısa vadede hayaldir. Yeni bina yapılsa bile bize değil Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesi için planlanmakta, yine onlara tahsis edilmek istenmektedir. Bakanlığımızın yeni yapılan 32 derslikli binayı sadece Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesine tahsis edilmesini istiyoruz. Çünkü yetkili mercilerin de göz yumduğu gibi planlı olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi kapatılmak istenmektedir. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesine yer açmak için daha önce bizi kapattırmaya çalışmışlar ve yerel idareciler buna sesini çıkarmamıştır. Yine aynı şey yapılmak isteniyor ve bunu herkes biliyor. Valilikte, kaymakamlıkta, İl Millî Eğitim Müdürlüğü de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de. Yanlı davranmayan müfettişler, yanlı davranmayan bir komisyon zaten bizim haklı olduğumuzu görecektir. Birkaç kamu görevlisinin şahsi görüş, istek ve hırslarına binlerce mezunu olan 40 yıllık başarılı bir okulun feda edilmesine, öğrencilerinin ve velilerinin isteklerinin göz ardı edilmesine yetkili makamların izin vermemesini istiyoruz. Yeni yapılan 32 derslikli binanın Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ne tümüyle tahsis edilmesini talep ediyoruz. Olmaması durumunda okulumuzun Anadolu lisesi olması ve Karabağlarda başarı anlamında 4. sırada yer alması; öğrenci mevcudumuzun Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi mevcudunun takribi 3 katı olması; sadece 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin Yunus Emre Anadolu İman hatip öğrenci mevcudunun tamamından fazla olması ve eğitim gören 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin dershane ve kurs kayıtlarının yapıldığı da düşünülürse okulumuz Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinin yeni yapılan bize ait binamızda ev sahibi olarak ikili eğitimde sabahçı olmasını talep ediyoruz. Bu talebimizi dile getiren dilekçemizi ve ekinde toplanan imzalarımızla gerekli makamlara ileteceğimizi buradan duyuruyoruz" diye konuştu

"İKTİDARIN TİCARİLEŞTİRME VE DİNSELLEŞTİRME POLİTİKALARININ BİR SONUCU"

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan da gelinen noktanın siyasi iktidarın eğitimde ticarileştirme ve dinselleştirme politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Biz laik, bilimsel, demokratik eğitimin olduğu yerde eğitimin gelecek nesillerimize neler kazandıracağının bilincindeyiz. Ama siyasi iktidarlar bunu görmezden gelmektedir. Bugün anadolu liselerini kapatılarak imam hatiplilerin çoğaltılması bir elzemdir. Bunun sonucu ülkemizin geleceği olan gençliğin sonudur. Bugün gösterdiğimiz birlikteliği tüm ülkede birlikte göstermek zorundayız" dedi.