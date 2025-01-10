Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde faaliyet gösteriyordu

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde (AYBÜ) Doğa Dostu (DODO) Topluluğu 8 Ocak akşamı okul yönetimi tarafından kapatıldı. Cumhuriyet’e konuşan DODO üyesi bir öğrenci kapatma olayının uzun bir sürece dayandığını belirtti. Öğrenci gösterdikleri tepkilerin ardından topluluğa yönelik baskıların arttığını belirterek “8 Ocak 2025’te rektörlük tarafından kapatıldığımıza ilişkin bilgilendirildik. 31 Aralık 2024 tarihinde mali işler birimi bizi toplantıya çağırdığında büyük bir umutla gittik. Ancak bu sırada alanımız içinde hayvanlar varken iş makineleriyle yıkılmıştı. Biz bin bir emekle yaşattığımız bu sistemin rektörlük tarafından yıkılmasını kabullenmedik. Ancak bu usulsüzlüğe verdiğimiz tepki bizlere baskı olarak döndü” diye konuştu.

2017’den beri yemekhaneden topladıkları yemeklerle hayvanları beslediklerini söyleyen öğrenci rektörlüğün bu uygulamayı da engellediğini söyledi.

‘YAVRULARI TERK ETMEYECEĞİZ’

Öğrenci, “Yönetim öncelikle bu yemek artıklarını toplamamıza müsaade etmedi ardından mama girişini engelledi. Biz tüm baskılara karşın bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz alan içerisinde yaşayan hasta köpeklerimizi ve yavruları terk etmeyeceğiz” dedi.