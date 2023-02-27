Ankara'daki 37 KYK yurdunun yalnızca 2'si depremzedelere açıldı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Üniversitelerin, “yurtların depremzedelere tahsis edileceği” gerekçesiyle uzaktan eğitime geçirilmesine karşın yurtlar boş kaldı. Ankara’daki 37 yurttan yalnızca 2’si depremzedelere ayrıldı. Tamamen boş kalan diğer yurtların, “ihtiyaç olmadığı için açılmadığı” öğrenildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, boş yurtlara değinerek “Ne öğrenci kullanıyor ne depremzede. Ne anladık bu işten? İhtiyaç varsa depremzedeleri getirin, yoksa öğrencilere geri verin. Öğrencileri, tepkileri dindirmek için okullarından ayırdınız” dedi.

TEPKİ GELMESİN DİYE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın ilk kararlarından biri üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesi oldu. Kararın gerekçesi olarak “yurtların depremzedelere tahsisi” gösterilirken muhalefet ise kararın öğrenci tepkilerini kısıtlamak nedeniyle verildiğini söyledi. Rektörlerin, “yüz yüze eğitim kararı verilmemesi yönünde uyarıldığı” da gündeme geldi. Ülke genelinde öğrenciler, eşyalarıyla birlikte apar topar tahliye edildi. Ankara’da KYK’nin internet sitesindeki bilgiye göre toplam 37 yurt bulunuyor. Ancak halihazırda bu yurtlardan yalnızca ikisi kullanılıyor. Gölbaşı’ndaki yurtta tedavisi tamamlanan depremzedelerin, Çubuk’taki yurtta ise kalacak yeri olmayan depremzedelerin konakladığı biliniyor.

(Kadem Özbay)

‘İKTİDARIN İLK İŞİ’

Cumhuriyet’e konuşan Özbay, uzaktan eğitim kararına tepki göstererek “İktidar, salgın döneminde de yaptığı gibi depremin ardından da ilk iş olarak eğitimden vazgeçti. Yurtların ‘depremzedelere tahsis edileceği’ gerekçesiyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesi, eğitimin iktidarın öncelikleri arasında olmadığını gözler önüne serdi” dedi.

Oteller ve misafirhaneler başta olmak üzere depremzedeler için çok daha uygun koşulların öncelenebileceğini söyleyen Özbay, “Bazı ilçelere çadır ve konteyner götürmekte bile sınıfta kalan iktidar, Ankara’daki yurtları boş bıraktı. Salgın sürecinde kapasite artışı imajı verilmesi için odalarına ek yatak konulan bu yurtlar, zaten öğrenciler için bile yetersiz nitelikte. Şimdi öğrencileri görünürde ‘depremzedelere tahsis’, gerçekte tepkileri dindirmek için okullarından ayırdınız ve yurtları boş tutuyorsunuz. Eğitimden vazgeçilen her dakika, gelecekten çalınan 10 dakikadır” ifadelerini kullandı.