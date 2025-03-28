Ankara’nın eğitimdeki ivmesi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:02

Ankara’nın 31 yıllık eğitim kurumlarından biri olan İvme Eğitim Kurumları verdiği eğitimle topluma yani bireyler kazandırmayı sürdürüyor. 1994 yılında fizik öğretmeni eğitimci-yazar Abdullah Yüksel tarafından kurulan İvme Eğitim Kurumları 25. yılında, eğitime yeni bir kapı açarak Eylül 2018’de Çayyolu’nda Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi altında eğitim-öğretime başladı.

‘ÖĞRETMENİN TARAFI BİLİMDİR’

Öğretmenlerin gerçek, adalet ve merhametten bir an olsun bile ayrılmamaları; sınıflara inanç, unvan, siyaset ve kimliğin dilini asla sokmamaları gerektiğini düşünen eğitim kurumunun kurucusu Yüksel, “Öğretmenlere tarafsız olmayın diyemeyiz çünkü onlar bilimin tarafında, akıldan hiza alan bir mesleğin mensubudur. Hatta bulundukları tarafın en cesur savaşçısı olmalılardır. Bunun için risk almalı, direnmelilerdir. Sadece bilim ve vicdanın diliyle yol alabileceklerini kararlılık ve ısrarla öğretmeliler. İyi olmak daha kolaydır, önemli olan adil olabilmektir” diyerek, öğretmenlerin büyük bir sorumluluğa, ulvi bir değere ve büyük bir güce sahip olduğunu ifade ediyor.

‘EĞİTİM-ÖĞRETİM 4 DUVARI AŞAR’

İvme Eğitim Kurumları; çağdaşlık, güvenirlik, bilimsellik, tutarlık felsefesiyle, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, mezunları, öğrencileri, velileri ve tüm eğitim paydaşlarıyla nice başarıların öncüsü olmayı hedefliyor. Eğitim ve öğretimin dört duvarı aşan bir çaba olduğuna inanan Yüksel, yalnızca öğrencileri değil, toplumu da aydınlatmayı amaç edindiğini belirtiyor. Yüksel, 24’ün üzerinde yayımladığı kitaplarla; okuma, sorgulama ve araştırmanın insanın doğruya evrilmesinde en önemli kilometre taşı olduğunun bilinciyle, yapıtlarını okurlarıyla armağan olarak paylaşıyor.