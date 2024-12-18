Antakya’da ‘servislerde kız öğrenciler ön koltukta oturtulmamalı’ kararına tepki yağdı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

İktidarın eğitim alanındaki gerici denemeleri hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm okul ve kurumlara “Öğrenci servislerinde ön koltuklarda kız öğrencilerin oturmaması, oturması durumunda öğrencilerin şoförler tarafından uyarılmasına” ilişkin yazı gönderildi. Tepki çeken yazı sonrası Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 Aralık 2024 tarihli yeni bir yazı yayımlandı. Yazıda “ilgili yazının dikkate alınmaması ve yapılacak iş ve işlemlerin ilgili yönetmeliğe göre yürütülmesi” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan ilk yazıda şube müdürü Mehmet Öztürk için belirtilen “müdür adına” ibaresinin ikinci yazıda kullanılmaması dikkat çekti.

‘DERT BAŞKA’

Yaşananlara tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Okulların güçlendirilmesi, temizliklerinin ve güvenliklerinin sağlanması, özellikle konteyner kentlerden ulaşımın sağlanması gibi acil ihtiyaçlar varken görüyoruz ki iktidarın bu durumda bile önceliği laikliği hedef alan ideolojik bir tavır” dedi. Bu girişimlerin gericiliğe yeni bir güvence çabası olduğuna dikkat çeken CHP’li Kara şöyle konuştu: “‘Gericiliğin pilot bölgesi olmayacağız. Bu adımları, eğitim basamaklarından başlayarak, kadın-erkek eşitliğinin ve laikliğin altının oyulmasından bağımsız göremeyiz.

‘EVE KAPATMAK HEDEF’

‘Maarif Modeli’ adı altında kurgulanmak istenen yeni sistemle birlikte, özellikle eğitim alanında gerici hareketlere yeni bir güvence verilmiş oldu. Bu esnada kadının korunmaya muhtaç bir varlık olduğu iddiası üzerinden; kadınların ve kız çocuklarının önce kamusal alanda ayrı yerlerde bulunmaları, sonrasında da eve kapanmaları hedefleniyor. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak yerine kadınları güvenlik gerekçesiyle kamusal hayattan uzaklaştıran bu ikiyüzlü yaklaşımla her alanda mücadele edilmelidir. Antakya’nın, Hatay’ın bu anlayışın uygulanması için ‘pilot bölge’ ilan edilmesine de karşı durmak gerekir.”