18.01.2026 15:07:00
Haber Merkezi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Güz Dönemi vize sınavlarının ardından final sınavları da bu hafta sonu tamamlanıyor. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi soru kitapçığı nasıl ve nereden sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik takvimine göre, AÖF güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi soru kitapçığı nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, ayrıntılar... 

Image

AÖF FİNAL SINAVI SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına ait soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yapmadı. Final oturumlarının tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

