AÖF final tarihi ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:51

Güncelleme: 29.05.2023 - 18:51

AÖF ara sınavları biten öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi'nin final sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimi belli oldu.

AÖF FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?



Sınav sistemi 3-4-Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 08.00 ve 23.00 saatleri arasında aktif olacak. Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?

“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” seçeneğiniseçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan “Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç” butonuna basmanız gerekmektedir. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasından düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.

Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması vb.) sınav süreciniz kesilirse, ilgili durumun tekrarlanmayacağı bir ortamda ve zamanda yeniden sisteme girip kaldığınız yerden dersinize ait sınavı tamamlamanıza izin verilecektir.

Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili dersin sınavını tamamlar. Bu ana kadar yaptığınız işlemler ilgili dersin değerlendirilmesinde kullanılır.

Öğrenci, ekampüste yayımlanan ders kitabından (PDF) sorumludur. Bu nedenle sorular ekampüste yayımlanan ders kitabına göre yanıtlanmalıdır.

Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuzsonlandırılır. Seçili dersinize aitsınava başladıktan sonra, aktif oturumunuziçinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması da anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız.



