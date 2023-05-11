ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:08

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci ve 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 25 (Yirmi beş) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacak. ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları 14 Nisan- 28 Nisan arasında alındı. ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



20 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

Adaylar, başvuru sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav 20/05/2023 tarihinde Ankara’da yapılacak.. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; yazılı sınavdan en az 10 gün önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyanadaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alanadaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir





2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,





3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,





4) 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,





5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak



