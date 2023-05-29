DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ekranı...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. DGS sınavına girecek olan iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 2023 DGS sınavının başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır? 2023 DGS başvurusu nereden yapılır? DGS başvuru ekranı...
Ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına giriş yapan adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve başvuru ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır? 2023 DGS başvurusu nereden yapılır? DGS başvuru ekranı... İşte ayrıntılar...
DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Dikey Geçis Sınavı (DGS) başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 DGS başvuru kılavuzu sonrasında belli oldu.
Yayımlanan kılavuza göre DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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DGS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.
DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
2023 DGS SINAVI NE ZAMAN?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
DGS 2023 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınava girecek adaylar DGS 2023 ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. DGS sınav ücreti geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılı DGS başvuru ücreti 270 TL olarak belirlendi.
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