Anadolu Üniversitesi, 2025 - 2026 Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin ara sınav ve dönem sonu sınav günlerini resmi takvim olarak paylaştı. Peki, AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları AÖF 6-7 Aralık 2025'te gerçekleşecek. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00'te yapılmaktadır.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler belgelerine: aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak,

Öğrenci otomasyon sisteminden "Sınav Giriş Belgesi" bölümünü seçerek ulaşabiliyor.

Belgede öğrencinin sınava gireceği okul, bina, salon, sıra numarası ve oturum saatleri yer alıyor. Belgelerin sınav günü yanlarında bulundurulması zorunlu.