Öğrenciler AÖF kayıt yenileme, ders seçme tarihlerine odaklandı. YKS kayıtları ve yatay geçişler ardından açıköğretim öğrencilerinin kayıt yenileme süreci başlıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başladı mı?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
AÖF TAKVİMİ 2025-2026
Güz dönemi 6 Ekim'de başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde son bulacak. Güz döneminde 6-7 Aralık'ta ara sınavlar, 17-18 Ocak'ta finaller olacak.
Bahar dönemi 2 Şubat - 17 Mayıs tarihleri arasına denk gelecek. Dönemin vizeleri 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs'ta gerçekleşecek.
AÖF yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.