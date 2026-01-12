2025-2026 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi Ara sınavları (vizeler) tamamlandı. Bugünlerde ise AÖF final sınavları gündeme geldi. AÖF final sınavlarıyla ilgili en çok sınav yerleri ve sınav tarihleri araştırılıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 AÖF final sınavı tarihleri ne zaman?

A ÖF F İNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

A ÖF SINAV G İRİŞ BELGESİ A ÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında AÖF sınav giriş belgesine Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci giriş sistemi üzerinden erişim sağlanacak.