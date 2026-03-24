Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF vize sınavları ne zaman?
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları (vize) 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası üzerinden ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI TARİHİ
AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.