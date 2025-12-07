Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Peki, AÖF sınavları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AÖF sınavları kaç dakika?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, KAÇTA BA ŞLIYOR?

6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak AÖF güz dönemi ara sınavları sabah oturumu saat 09.30'da, öğlenden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.

A ÖF SINAVLARI KAÇ DAK İKA?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır.

Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınav binasına girmesine izin verilmez. Sınavın ilk 30 dakikası sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.

A ÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

2025-2026 A ÖF SINAV TAKV İMİ

Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026