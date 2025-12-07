Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Peki, AÖF sınavları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AÖF sınavları kaç dakika?
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, KAÇTA BAŞLIYOR?
6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak AÖF güz dönemi ara sınavları sabah oturumu saat 09.30'da, öğlenden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.
AÖF SINAVLARI KAÇ DAKİKA?
Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır.
Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınav binasına girmesine izin verilmez. Sınavın ilk 30 dakikası sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025
Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026
Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026
AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026