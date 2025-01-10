Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:32

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:32

2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi yayınlandı. Final sınavlarının ne zaman yapılacağı kesinleşirken, öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav yerleri henüz duyurulmadı, ancak önceki sınavlardan yola çıkarak sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişime açılacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.