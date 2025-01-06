AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavları hangi tarihte?

AÖF sınav tarihleri, finaller için hazırlıklarını sürdüren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavları hangi tarihte?

AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavları hangi tarihte?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:46

AÖF sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖF sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavları hangi tarihte?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, ERİŞİME AÇILDI MI?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. 


Etiketler: #anadolu üniversitesi #AÖF #sınav #Final sınavı

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