Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:22

Güncelleme: 15.09.2024 - 10:22

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları belli oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesinde 2024-2025 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” 23-27 Eylül 2024 tarihleri, 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; " Öğrencilerin ders seçmeden önce “http://www.anadolu.edu.tr” internet adresinden birimin internet sayfasında yer alan kayıtlara ilişkin duyuruları, “Anadolu Bilgi Paketi (ABP)”ndeki (http://abp.anadolu.edu.tr) birimiyle ilgili bilgiler ile alması gereken dersleri ve “Karteks” dökümünü de inceleyerek derslerdeki başarı durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci “Not Durum Belgesi (Transkript)”nde yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında “Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır. Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak istendiğinde sistemde “Yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçeyle birlikte ilgili birime (Dekanlığına/Müdürlüğüne) e-mail göndermesi gerekir. Kayıt tarihlerinden sonra “Yerine” işlemi için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ğrencinin ders seçimini tamamlamadan önce ANASİS’teki olası uyarıya dikkat etmesi, sistemde uyarı yoksa “Durumu”na ve “Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak kaydını onaylaması ve ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe e-mail göndermesi gerekir." denildi.