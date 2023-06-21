Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:45

Güncelleme: 21.06.2023 - 14:45

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyenler kayıtların ne zaman başlayacağını ve sınavlarını online mı olacağını merak ediyor. Kayıt yaptırmak isteyenler "2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak?" sorularının cevabını arıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kaydı nereden, nasıl yapılır? AÖF yaz okulu sınavları online mı? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF yaz okulu 10 Temmuz’da başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecek. Ağustos ayında sona eren eğitimin ardından öğrenciler sınava girecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10 Temmuz'da başlayacak ve öğrenciler 19 Ağustos'a kadar olan 6 haftalık sürecin ardından sınava tabi tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2022-2023 ÖĞRETİ·M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.