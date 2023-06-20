Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeniden mi başlayacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyurdu. Öztürk'ün açıklaması sosyal medyaya da damga vurdu. İzleyiciler, Beyaz Show'un ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlayacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:48
Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeniden mi başlayacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda?
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Beyazıt Öztürk, 22 yıl yayınlandıktan sonra 2018'de yayından kaldırılan ‘Beyaz Show’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beyaz Show'un yeniden başlayacağını söyleyen Beyazıt Öztürk izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlayacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda? İşte, Beyaz Show'un yeni sezonu hakkında merak edilenler...

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA OLACAK?

Programın hangi kanalda yayımlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak programın TV8 ekranlarında ya da Exxen platformunda yayımlanması bekleniyor.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLADI?

Beyaz Show, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, 6 Aralık 1996-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cuma geceleri Kanal D'de ve sadece 1 sezonluğuna Star TV'de (2000-2001) canlı yayınlanmış talk-show türündeki Türk televizyon programıdır.

Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzü görünmeden, karanlık bir siluet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.


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