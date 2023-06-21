Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:55
Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Haziran'da meydana gelen depremler...

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Haziran'da meydana gelen depremler...

21 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:32:53 -.-  1.6  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

09:25:09 -.-  1.1  -.-   GOKCE-(AKSARAY)                                   

09:16:29 -.-  2.3  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

09:12:35 -.-  2.0  -.-   KARAKIL-POLATELI (KILIS)                          

09:06:00 -.-  3.1  -.-   SURUTME-YAYLADAGI (HATAY)                         

08:39:59 -.-  1.8  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

08:25:51 -.-  2.4  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  

07:56:12 -.-  1.6  -.-   SENKOY-(HATAY)                                    

07:52:09 -.-  1.6  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                   

07:25:50 -.-  2.1  -.-   HISAR-ACIPAYAM (DENIZLI)                          

07:23:26 -.-  1.7  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         

07:17:17 -.-  1.4  -.-   HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)                            

07:06:24 -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

07:04:42 -.-  1.4  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:48:03 -.-  1.6  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

06:47:00 -.-  2.5  -.-   KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI)                  

06:40:47 -.-  2.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

06:40:31 -.-  2.1  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

06:39:55 -.-  2.0  -.-   SARIHACI-AKCADAG (MALATYA)                        

06:17:31 -.-  1.7  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

06:07:38 -.-  1.6  -.-   YELKAYA-GENC (BINGOL)                             

05:48:57 -.-  1.5  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         

05:25:00 -.-  1.5  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        

05:08:43 -.-  2.3  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              

05:03:53 -.-  1.2  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        

04:50:13 -.-  2.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:43:46 -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

04:42:53 -.-  2.3  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           

04:13:51 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

04:08:31 -.-  1.0  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

04:06:37 -.-  1.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

04:02:57 -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

03:53:29 -.-  1.7  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 

03:31:10 -.-  2.2  -.-   MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)                        

03:28:40 -.-  2.2  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

03:26:50 -.-  1.9  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

03:26:09 -.-  1.6  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

03:15:06 -.-  1.2  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:12:40 -.-  0.9  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                

03:11:16 -.-  1.6  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

03:05:25 -.-  1.8  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

03:04:09 -.-  1.6  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:52:28 -.-  1.8  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:45:22 -.-  1.4  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

02:40:17 -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

02:36:56 -.-  1.5  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  

02:13:42 -.-  1.2  -.-   ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN)                         

02:02:17 -.-  1.5  -.-   SARAYKENT (YOZGAT)                                

01:53:01 -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

01:43:33 -.-  1.3  -.-   KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA)                       

01:35:46 -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

01:22:06 -.-  1.8  -.-   TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS)                         

01:10:36 -.-  1.7  -.-   SUTLUCE-(MALATYA)                                 

01:00:56 -.-  1.3  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

00:36:47 -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

00:34:48 -.-  2.1  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            

00:29:46 -.-  3.1  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

00:25:22 -.-  2.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:19:40 -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

00:14:01 -.-  1.2  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)


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