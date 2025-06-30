Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖF yaz okulu kayıtlarının nasıl yapılacağı ve kayıt ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2025 yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...





AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı. Kayıt süreci, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

En fazla 5 derse kadar seçim yapabilecek olan AÖF yaz okulunun kayıtları aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Her ders için ayrı ücretlendirme uygulanacak şekilde toplam yaz okulu ücretleri belli oldu:

1 Ders: 1.400 TL

2 Ders: 1.585 TL

3 Ders: 1.770 TL

4 Ders: 1.955 TL

5 Ders: 2.140 TL





AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF yaz okulunun kayıtları için ücret 4 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’a kadar ödeme yapılabilecek. Ödeme yöntemleri:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.