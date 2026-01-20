AÖL’e kayıtlı birçok öğrenci, 2. dönem kayıt yenileme için son günü araştırarak yeni dönem hazırlıklarına başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi’nde 2. döneme ilişkin kayıt işlemleri için takvim işlemeye başladı. Örgün ortaöğretimde e-Okul üzerinde aktif kaydı bulunmayan öğrenciler, 8–27 Ocak 2026 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerine başvurarak yeni kayıt yaptırabilecek.

e-Okul kaydı aktif olan öğrenciler ise dönem geçiş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar kayıt yenileme başvurularını gerçekleştirebilecek.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için 750 TL sınav katılım ücreti ödenecek. Ücret muafiyeti kapsamında yer alan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Kayıt yenileme işlemleri, öğrencilik durumu “kayıt yenilememiş”, “beklemeli” veya “aktif” olan adaylar için 8 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.