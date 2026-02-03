2025-2026 eğitim öğretim yılının yarılanmasıyla birlikte AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi’nde 2. döneme ait kayıt takvimi belli oldu. Örgün ortaöğretimde e-Okul üzerinde aktif kaydı bulunmayan öğrenciler, 8–27 Ocak 2026 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerine başvurarak yeni kayıt yaptırabilecek. e-Okul kaydı aktif olan öğrenciler ise dönem geçiş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat 2026 itibarıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için 750 TL sınav katılım ücreti ödenecek. Ücret muafiyeti kapsamında yer alan ve durumunu belgeleyen öğrencilerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Kayıt yenileme işlemleri, öğrencilik durumu “kayıt yenilememiş”, “beklemeli” veya “aktif” olan adaylar için 8 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.