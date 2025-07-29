AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Takvime göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.