Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi kayıtları duyurulacak. Peki, AÖL kayıtları nasıl yapılır? 2025 Açık lise kayıt tarihleri ne zaman?

AÇIK LİSE YENİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem yeni kayıt tarihleri eylül ayı başında duyuruluyor olacak. Geçtiğimiz sene yeni kayıtlar 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

AÖL KAYIT ADIMLARI

MEB tarafından istenen evrakları tamamlayan adaylar, en yakın Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurarak sürece başlayabilir.

O dönem istenen yeni kayıt bedelini kılavuzda belirtilen bankalara, bildirilen ödeme yöntemine göre ödedikten sonra makbuz muhafaza edilir.

Paranın bir kısmı ise okul aile birliği dekontu ya da makbuzu karşılığında söz konusu okulun okul müdürlüğü göervlisine ya da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliği tarafından verilen hesap numarasına ödenir.

Dekontla beraber istenen belgeleri temin ettikten sonra en yakın büroya gidilir. Burada gerekli bilgiler sisteme girilir ve irtibat bürosu kaydedilen bilgilerin bir kopyasını da öğrenciye verir.

Ön kayıt aşamasında olan öğrencinin irtibat büroları tarafından tüm evrakları ve işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilik durumu aktif hale gelir.

KİMLER AÖL KAYDI YAPTIRABİLİR?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.