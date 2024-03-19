AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav soruları AÖL sınav soruları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 16-17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen AÖL 2.dönem sınavlarının soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı ? AÖL sınav soruları AÖL sınav soruları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Kurumları (Lise) II. Dönem Sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 674 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 21 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi.Sınav süreci ardından soruların ve cevapların yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı ? AÖL sınav soruları AÖL sınav soruları ne zaman yayımlanacak?
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖL yazılı sınavlarında sorulan soruların cevap anahtarı 21 Mart Perşembe günü adayların erişimine açılacak.Cevap anahtarına ve sorulara ilişkin itirazlar, yayın tarihi itibariyle en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı online sistem üzerinden erişime açılacak. Sınava katılan adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden AÖL cevap anahtarına ulaşabilecek.
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