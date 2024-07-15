Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:44

Açık lise 3. dönem sınavlarına girecek olan adaylar sınav yerlerine nasıl ulaşacağını merak ediyor. Sınava girecek adaylar sınav yerlerinin erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerleri belli oldu. Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sistemden sınava giriş belgelerine ulaşabilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık lise 3. dönem sınavlarının ilk oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da, ikici oturum 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te, son oturum ise 21 Temmuz 2024 Pazar günü 10.00’da yapılacak.

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...