AÖL sınavları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem çevrim içi (onlıne) sınav sonuçları merakla bekleniyor. AÖL sınavları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖL 1. dönem sınavına giren adaylar, sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. dönem sınavı 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılmıştı. Sınavın ardından adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nasıl bakıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 1. dönem sınav sonuçları 6 Ocak 2023 tarihinde açıklandı.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in resmî sayfası olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaraları veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masadan aday açıklaması
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddia
- İBB’de derin şüphe
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- 'Vermezsek bu seçimi alamayız'
- MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
- Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?
- Erdoğan’ın 2017'deki açıklaması gündemde