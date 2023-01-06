AÖL sınavları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

06 Ocak 2023 Cuma, 13:46

AÖL 1. dönem sınavına giren adaylar, sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. dönem sınavı 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılmıştı. Sınavın ardından adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nasıl bakıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları 6 Ocak 2023 tarihinde açıklandı.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına MEB'in resmî sayfası olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaraları veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.