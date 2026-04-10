Remzi Sanver tutuklanmıştı: Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne kayyım atandı

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanması sonrası yapılamayan "genel kurul" nedeniyle mahkeme derneğe geçici kayyım atanmasına karar verdi.

GENEL KURUL YAPILAMADI

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nde yaşanan yönetim krizi, Başkan Remzi Sanver’in 17 Ekim 2025’te tutuklanmasının ardından yeni bir aşamaya taşındı. Başkanın görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurulun yapılamadığı belirtildi.

Dernek üyesi Ali Rıza Aral, oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği için kayyım atanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

"KAYYIM" KARARI

Mahkeme, dernekte ortaya çıkan yönetim boşluğu nedeniyle geçici süreyle kayyım atanmasına karar verdi.

Mahkeme, geçici kayyım atanmasına karar verirken konuya ilişkin davanın 20 Ekim 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.

REMZİ SANVER KİMDİR?

Prof. Dr. Remzi Sanver, akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplum ve spor yönetimi alanlarında da görev aldı.

Sanver, 2021-2022 yıllarında Galatasaray SK yönetiminde genel sekreter ve yönetim kurulu sözcüsü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda büyük üstatlık görevini yürüttü.

Sanver, Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.