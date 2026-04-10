Erdoğan'dan partisine 'süreç' talimatı: 'Yasal adımların zamanı geldi'

10.04.2026 15:00:00
Güncellenme:
İHA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin MKYK toplantısında kurmaylarına "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçle ilgili olarak "yasal adımların atılması için zamanın geldiğini" söyledi.

AKP MKYK toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında partinin genel merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkes, Terörsüz Türkiye süreci ve hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenlemenin değerlendirildiği öğrenildi.

Toplantıda ABD-İran savaşında geçici ateşkes anlaşmasının önemli olduğuna değinen Erdoğan'ın kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından "Türkiye’nin savunma sanayiinde bugüne kadar yaptığı yatırımların önemine bir kez daha vurgu yaptığı kaydedildi.

MKYK toplantısında "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürecine ilişkin son gelişmelerde ele alındı. Bu çerçevede Erdoğan’ın "sürecin ne kadar isabetli olduğunu vurguladığı, terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen silineceğini ifade ettiği" aktarıldı. Ayrıca Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların atılması için zamanın geldiğini de söylediği" bildirildi.

HOBİ BAHÇELERİ İÇİN 'ORTA YOL BULUN' TALİMATI

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hobi bahçeleri ile ilgili yaptırımlar içeren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın birçok kişiyi etkileyecek olan yönetmelikle ilgili mağduriyet yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşlara orta yolun bulunması talimatını verdiği bildirildi.

ÜYELİĞİNİ İPTAL EDENLER ZİYARET EDİLECEK

AKP Seçim İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı tarafından MKYK toplantısında Erdoğan’a sunum yapıldı. Buna göre, AKP Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sunumun ana gündem maddesi belde statüsü kazanan 7 yerleşim yerinde haziran ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimi oldu. Yapılan sunumda analiz edilen oy oranları ve adayların belirlenmesine yönelik analizler ele alındı.

Teşkilat Başkanlığının sunumunda ise Ramazan ayında Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kaydedildi. Parti tarafından üyelere yönelik ziyaret çalışmalarının başlatılacağı da öğrenildi. Ayrıca AKP teşkilatlarının daha önce AKP’ye üye olan ama üyeliğini iptal edenlere yönelik de ziyaretlerde bulunacağı dile getirildi.

PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor? PİAR Araştırma, 26 kentte gerçekleştirdiği 'ara seçim' ve 'erken seçim' başlıklı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre katılımcıların yüzde 56,5'i erken seçim istiyor.
Ankette 'ekonomi' soruldu: AKP ve MHP seçmeni de 'kötü yönetiliyor' dedi! Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan araştırmada, katılımcılara 'Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi. İşte ayrıntılar...
Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83’lük 'kötü yönetim' mutabakatı! Mart 2026 tarihli araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 83'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken ankete katılanların büyük bir kısmının ekonomik enkazı kaldırma görevini muhalefete devretmeye hazır olduğu görüldü.