Erdoğan'dan partisine 'süreç' talimatı: 'Yasal adımların zamanı geldi'

AKP MKYK toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında partinin genel merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkes, Terörsüz Türkiye süreci ve hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenlemenin değerlendirildiği öğrenildi.

Toplantıda ABD-İran savaşında geçici ateşkes anlaşmasının önemli olduğuna değinen Erdoğan'ın kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından "Türkiye’nin savunma sanayiinde bugüne kadar yaptığı yatırımların önemine bir kez daha vurgu yaptığı kaydedildi.

MKYK toplantısında "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürecine ilişkin son gelişmelerde ele alındı. Bu çerçevede Erdoğan’ın "sürecin ne kadar isabetli olduğunu vurguladığı, terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen silineceğini ifade ettiği" aktarıldı. Ayrıca Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların atılması için zamanın geldiğini de söylediği" bildirildi.

HOBİ BAHÇELERİ İÇİN 'ORTA YOL BULUN' TALİMATI

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hobi bahçeleri ile ilgili yaptırımlar içeren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın birçok kişiyi etkileyecek olan yönetmelikle ilgili mağduriyet yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşlara orta yolun bulunması talimatını verdiği bildirildi.

ÜYELİĞİNİ İPTAL EDENLER ZİYARET EDİLECEK

AKP Seçim İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı tarafından MKYK toplantısında Erdoğan’a sunum yapıldı. Buna göre, AKP Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sunumun ana gündem maddesi belde statüsü kazanan 7 yerleşim yerinde haziran ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimi oldu. Yapılan sunumda analiz edilen oy oranları ve adayların belirlenmesine yönelik analizler ele alındı.

Teşkilat Başkanlığının sunumunda ise Ramazan ayında Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kaydedildi. Parti tarafından üyelere yönelik ziyaret çalışmalarının başlatılacağı da öğrenildi. Ayrıca AKP teşkilatlarının daha önce AKP’ye üye olan ama üyeliğini iptal edenlere yönelik de ziyaretlerde bulunacağı dile getirildi.