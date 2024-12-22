Yayınlanma: 22.12.2024 - 10:27

Güncelleme: 22.12.2024 - 10:27

2024 AÖL sınavı soru ve cevapları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL soru ve cevaplarına çevrilecek. Peki, AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil