Artan fiyatlara karşın yabancı okullara başvuru sayısı katlandı: Umut yurtdışında!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav puanıyla öğrenci alacak yabancı özel okullara, ön kayıtların ilk gününde binlerce öğrenci başvurdu. Bu okulların mezunlarının, Avrupa ve ABD’de yükseköğrenim görme olanakları, devlet okullarının niteliğindeki sorunlar ve eğitimin sisteminin giderek dinselleşmesi yüzünden yabancı okullara talepte patlama yaşanıyor.

Yabancı özel okullara, eğitim ücretlerinin yüksekliğine rağmen kontenjanlarının 6-7 kat üstünde öğrenci ön kayıt yaptırdı. Bu liselerin mezunlarının yurtdışındaki üniversitelere gitme oranları da her geçen yıl artıyor. Mezunların yüzde 70-80’i yurtdışındaki üniversitelerde okumayı tercih ediyor.

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Aslıhan Özenç bu yıl yabancı liselere olan talep artışını velilerden aldıkları bilgilere göre şöyle değerlendirdi:

Veliler, Türkiye’de özel okullar ve devlet liselerinde yabancı dil eğitimine verilen önemin düştüğünü gözlemliyor.

Eğitim kalitesine olan inanç azalıyor.

Eğitimde kalite ve öğretmen yatırımı yerine öğrenci konforu ve kampusa yatırım yapan özel okullar yerine daha köklü yabancı liseler tercih ediliyor.

Velilerin yabancı okulları tercih etmelerinin en temel sebeplerinden birisi de ana dillerinde ücretsiz eğitimveren İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde devlet üniversitelerinde çocuklarına düşük harç ücretleri ile üniversite eğitimi olanağı sunabilmek.

En köklü gerekçe, bu okullarda çocukların ikinci bir yabancı dil öğrenmesi, yurtdışında okuma imkânının artması ve dünya vatandaşı olarak yetişebilmesi.

Saint Michel Fransız Lisesi en çok tercih edilen okullar arasında yer alıyor...



EĞİTİM SİSTEMİNE GÜVEN AZALDI

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eğitimin kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp bir metaya, pazara dönüştürüldüğü bu çarpık sistemde yabancı liseler veliler için adeta bir “ithal” çözüm haline gelmektedir” dedi. Özbay, yabancı liselere talepte yaşanan patlamanın altında yatan nedenleri şöyle sıraladı: