ATA AÖF akademik takvimi hazırlandı. Takvimde Güz Dönemi için vize - final, Bahar Dönemi için vize-final şekli uygulanacak. Peki, ATA AÖF ara sınav (vize) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATA AÖF vize sınavı oturumları 22-23 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından 'ATA AÖF cevap anahtarı kitapçığı' öğrencilerin erişimine açılacak. AÖF sorular ve cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek.