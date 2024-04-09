ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- Cübbeli'den İsmailağa yöneticilerine sert sözler
- Hükümetten 'yeni tedbir' kararları!
- Dünyanın en nadir olaylarından biri!
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- İlk kırılma İYİ Parti’de
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- AİHM'den Osman Kavala kararı!
- ‘Uyarıları dikkate alın’