Yayınlanma: 09.04.2024 - 16:35

Güncelleme: 09.04.2024 - 16:35

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman? ATA AÖF bahar dönemi vizeleri ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.