Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavının ne zaman olacağı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav tarihi ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavında kalem veriliyor mu?





ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 5-6 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek. 5 Temmuz'da ilk sınav saat 09:30'da ikinci sınav aynı gün saat 14:00'te başlayacak. Üçüncü oturum ise 6 Temmuz'da saat 15:00'te yapılacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

Sınavların her biri 30 dakika sürüyor. ATA AÖF sınavlarında sınav giriş belgesi ve kimlik belgesinin yanı sıra yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi de olmalı. Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmeye engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girilebiliyor.



