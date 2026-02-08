Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

I.Oturum 14 Şubat 2026 09:30

II.Oturum 14 Şubat 2026 14.00

III.Oturum 15 Şubat 2026 09:30

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.