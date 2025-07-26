Atatürk Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları ardından gözler üç ders sınav sürecine çevrildi. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarih, akademik takvim ve yazılı duyurularda yer almış olsa da, sınav merkezleri henüz kesin olarak duyurulmadı. Önceki bütünleme sınavlarında gözlemlendiği üzere; sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açılıyor . Bu nedenle, sınav yerleri en geç 17–18 Ağustos 2025 civarında OBS veya AÖF öğrenci sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.