Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) "Üç Ders Sınavı", öğrencilerin mezuniyetlerine az kalmışken onlara bir şans daha sunan önemli bir uygulamadır. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınavı başvurusu nasıl yapılır?

ATA AÖF ÜÇ DERS VE YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusu paylaştı. Duyuruyla birlikte ATA AÖF üç ders ve yaz okulu sınav tarihi açıklndı. Her iki sınav da 24 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavına hem de Yaz Okuluna katılamaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı oln bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilir.

Öğrenciler, yaz okulunda en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.