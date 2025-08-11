Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaz okulu kayıtları sona erdi. Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte?

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak.

AÖF SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.